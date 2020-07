„Schwolow-Zukunft ist definitiv nicht klar“

Schalke 04 muss weiterhin um die Verpflichtung von Alexander Schwolow kämpfen. „Alex' Zukunft ist definitiv nicht klar“, stellt Klemens Hartenbach, Sportdirektor des SC Freiburg, gegenüber der ‚Badischen Zeitung‘ klar.

Bei acht Millionen Euro liegt Schwolows Ausstiegsklausel. Eine Summe, die die Schalker nicht auf einen Schlag bezahlen können. Beide Klubs befinden sich in zähen Verhandlungen, eine schnelle Lösung ist offenbar nicht in Sicht. Gleichzeitig hat Schwolow auch das Interesse anderer Klubs geweckt, seine Tendenz geht aber eindeutig in Richtung Königsblau.