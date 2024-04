Atlético entscheidet sich für Todibo

Atlético Madrid hat sich bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger auf einen Kandidaten festgelegt. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato ist die Wahl auf Jean-Clair Todibo vom OGC Nizza gefallen. Die Colchoneros werden nun alles in ihrer Macht stehende tun, um den noch bis 2027 gebundenen 24-Jährigen aus Nizza loszueisen.

Bei den Südfranzosen ist Todibo ein wichtiger Faktor in der Defensive und trägt damit großen Anteil am zwischenzeitlichen Tabellenrang fünf. Interesse an dem zweifachen Nationalspieler bekunden auch andere Schwergewichte wie der FC Chelsea oder Tottenham Hotspur. Ein Wechsel im Sommer wäre der logische nächste Karriereschritt für den ehemaligen Schalker.