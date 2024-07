Roma möchte Atlético Dovbyk wegschnappen

Die AS Rom sucht händeringend nach einem Nachfolger für Romelu Lukaku (31), der nach seiner Leihe Ende Juni zum FC Chelsea zurückgekehrt ist. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio planen die Italiener daher einen Last-Minute-Versuch bei Artem Dovbyk. Der 27-Jährige erzielte für das Überraschungsteam FC Girona in der vergangenen Saison in La Liga in 36 Spielen 24 Tore und war damit maßgeblich an der sensationellen Champions League-Qualifikation des Klubs beteiligt.

Ligakonkurrent Atlético Madrid soll sich seit Wochen mit dem Ukrainer über einen Wechsel einig sein und befindet sich aktuell in Verhandlungen mit Girona. Die Rojiblancos sind nicht bereit, die festgeschriebene Ablöse von 40 Millionen Euro für den Stürmer zu bezahlen und arbeiten an einem Teilzahlungsmodell. Die Roma möchte nun im letzten Augenblick mit einem eigenen Angebot einsteigen und Atlético Dovbyk noch abjagen. Beim Serie A-Klub soll er zusammen mit Tammy Abraham (26) einen Doppelsturm bilden. Als Alternative zu Dobvyk hat die Roma auch Ex-Leipziger Alexander Sörloth im Blick.