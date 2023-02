Bensebaini-Nachfolge: Gladbach blickt nach Hannover

Ramy Bensebaini ist für Borussia Mönchengladbach im Sommer wohl nicht zu halten. Ablösefrei geht es für den 27-jährigen Algerier voraussichtlich zu einem Topklub. Borussia Dortmund und einige weitere internationale Schwergewichte sind noch im Rennen. Ohne finanziellen Gegenwert werden die Fohlen wohl oder übel auf ein Schnäppchen für die Linksverteidiger-Position setzen müssen. Mit dieser Suchvorgabe lohnt sich ein Blick ins Unterhaus.

Auf dem Zweitliga-Markt kursiert weniger Geld – gute Spieler werden in der Regel nicht so hoch gehandelt wie in den europäischen Topligen. Auch Derrick Köhn dürfte die Borussia keine Unsummen kosten, obwohl der gebürtige Hamburger mit einer starken Saison für Hannover 96 (23 Einsätze, zwei Tore, vier Vorlagen) ordentlich an seinem Marktwert schraubt.

‚Sport Bild‘ zufolge hat Gladbach Köhn als möglichen Bensebaini-Nachfolger ins Visier genommen. Der 24-Jährige, bis 2025 an 96 gebunden, wäre eine vermeintlich kleine Lösung auf dem Linksverteidiger-Markt. Andererseits: Hinter dem scheidenden Platzhirsch wartet schon Fohlen-Talent Luca Netz (19) sehnsüchtig auf mehr Spielzeit. Zudem wäre Köhn als offensivfreudiger Vertreter seiner Zunft die Rolle auf den Leib geschneidert.