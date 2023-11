Leverkusen: Xhaka schwärmt von Alonso

Granit Xhaka nimmt viel aus seiner Zusammenarbeit mit Xabi Alonso mit. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt Xhaka über seinen Trainer: „Xabi war auf seiner Position einer der besten Spieler der Welt. Ich habe das Glück, auf dieser Position im zentralen Mittelfeld zu spielen wie er. Er gibt mir wichtige Hinweise für bestimmte Spielsituationen, zur Körpersprache, zur Positionierung. Ich nehme sehr viel von ihm mit. Ich bin 31, aber noch nicht an meiner Grenze. Wenn ich nicht mehr die Leidenschaft habe, mich verbessern zu wollen, ist es vorbei.“

Xhaka führt aus: „Er ist brutal ehrlich zu uns. Das ist sehr wichtig für uns in dieser Phase, in der uns alle loben, in der wir die Gegner dominieren. Es ist nicht so einfach, auf dem Boden zu bleiben, wenn du ständig hörst, wie gut du bist. Der Trainer sorgt dafür, dass wir alles richtig einordnen.“ Der Schweizer wechselte im Sommer für 15 Millionen Euro Ablöse vom FC Arsenal nach Leverkusen. Mit der Werkself belegen der 31-Jährige und Alonso aktuell die Tabellenspitze. In zehn Bundesligapartien holte Bayer starke 28 Punkte, konnten nur einmal nicht gewinnen.