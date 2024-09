Wolfsburg: Hasenhüttl bedauert Lacroix-Abgang

Ralph Hasenhüttl hätte Innenverteidiger Maxence Lacroix gerne gehalten, daraus macht der Cheftrainer des VfL Wolfsburg keinen Hehl. „Es war klar, dass so etwas passieren kann. Maxence hatte einen auslaufenden Vertrag, da entscheidet der Verein, wo es langgeht, das muss ich als Trainer akzeptieren“, so der Österreicher im Gespräch mit dem ‚kicker‘, „optimal wäre es natürlich gewesen, wenn Maxence seinen Vertrag verlängert hätte, darum habe ich auch gekämpft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Aber wenn die Premier League ruft“, stellt Hasenhüttl fest, „dann will man dahin, da verstehe ich jeden Spieler. Diese Liga zieht die Spieler an, das weiß ich aus eigener Erfahrung.“ Der heute 57-Jährige stand von 2018 bis 2022 auf der Insel beim FC Southampton an der Seitenlinie. Lacroix wiederum ist am Ende der zurückliegenden Transferperiode zu Crystal Palace und Ex-Trainer Oliver Glasner gewechselt. Kostenpunkt: Rund 20 Millionen Euro.