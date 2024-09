Bericht: BVB mischt bei englischem Nationalspieler mit

Angeblich hat Borussia Dortmund schon einen potenziellen Neuzugang für die kommenden Transferperioden im Visier. Die englische Boulevardzeitung ‚Sun‘ zählt den BVB zu jenen Klubs, die Interesse an Mittelfeldspieler Angel Gomes vom OSC Lille zeigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daneben soll der 24-jährige Londoner in seinem Heimatland mächtig Eindruck gemacht haben – nicht zuletzt mit seiner auffälligen Leistung in der Nations League-Partie England gegen Finnland (2:0). Nun wird dem FC Liverpool, Tottenham Hotspur und vor allem Newcastle United nachgesagt, sich schon mit einer Gomes-Verpflichtung auseinanderzusetzen.

Lese-Tipp

Morgen Debüt: Was Guirassy dem BVB geben kann

Heißt: Sollten die Dortmunder eines Tages konkrete Bemühungen einleiten, müssen sie sich auf die Konkurrenz zahlungskräftiger Nebenbuhler einstellen. Ob das BVB-Gerücht um Gomes Substanz hat, wird sich aber erst noch herausstellen müssen. Die zurückliegende Sommer-Transferperiode ist gerade seit knapp zwei Wochen geschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gomes im letzten Vertragsjahr

Abwegig ist es gleichwohl nicht, dass sich die Schwarz-Gelben bereits mit potenziellen Ergänzungen für das offensive Mittelfeld auseinandersetzen. Der Vertrag von Giovanni Reyna (21) läuft aus, eine Verlängerung dürfte in dessen aktueller Situation kaum in Frage kommen. Ob überdies Felix Nmecha (23) eine langfristige Perspektive in schwarz-gelb hat, wird sich zeigen müssen – der 30-Millionen-Mann ist in der Bringschuld.

Gomes wäre sowohl auf der Zehn als auch etwas defensiver einsetzbar. Spannend macht den 1,68-Mann zudem die Vertragssituation. Gomes ist in sein letztes Kontraktjahr eingebogen. Sollte sich daran nichts mehr ändern, wäre der feine Techniker 2025 ablösefrei auf dem Markt und im Winter womöglich für einen schmalen Taler zu haben.