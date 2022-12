Mourinho schweigt zu Portugal-Gerüchten

José Mourinho möchte sich nicht an den Spekulationen über ein mögliches Engagement als Nationaltrainer Portugals beteiligen. In einem Video der Website ‚LaRoma24.it‘ ist zu sehen, wie der Trainer mehrere Journalisten links liegen lässt, die Fragen nach seiner beruflichen Zukunft stellen. Seit Tagen wird The Special One als neuer Trainer der Seleção gehandelt. Der 59-Jährige kann sich den Posten vorstellen, schon immer wollte er die Mannschaft eines Tages mal trainieren, schrieb der ‚Corriere dello Sport‘ am gestrigen Donnerstag.

Erst gestern hat sich der portugiesische Verband von Fernando Santos getrennt. Von Verbandsseite steht einer Zusammenarbeit also nichts im Weg. Und auch die AS Rom könnte einer Zusammenarbeit durchaus offen gegenüberstehen. Es heißt, Mourinho wolle beide Trainerposten gleichzeitig bekleiden.

