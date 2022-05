Baumgartner: Hoffenheim-Abschied kein „Muss“

In den vergangenen Monaten sind die Wechselgerüchte um Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner (22) zunehmend leiser geworden. Im Gespräch mit ‚Laola1.at‘ lässt der Österreicher durchblicken, wie seine unmittelbaren Zukunftspläne aussehen: „Freunde oder Bekannte sagen immer wieder: ‚Du musst jetzt, du musst jetzt...‘“

„Ich sehe es nicht als Muss, weil ich bei einem Verein bin, der in Deutschland vielleicht nicht zur obersten Garde, aber trotz allem zum oberen Mittelfeld zählt. Wenn ich noch ein, zwei Jahre dort bin, glaube ich, dass ich auch dort noch Schritte machen kann“, meint Baumgartner. Einen Abschied aus Sinsheim schließt der 19-fache Nationalspieler jedoch nicht per se aus: „Sollte wirklich etwas kommen, das konkret und interessant ist, werde ich mir darüber definitiv Gedanken machen“. Zuletzt wurde der Rechtsfuß mit Top-Klubs wie dem FC Liverpool, Manchester United und dem FC Sevilla in Verbindung gebracht.