Brunner-Klub trennt sich von Trainer

Cercle Brügge trennt sich von Miron Muslic (42). Wie der belgische Erstligist verkündet, wurde die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Cheftrainer nach über drei Jahren erfolgreicher Arbeit im Verein beendet. In der abgelaufenen Saison führte Muslic den Verein ins europäische Geschäft. Cercle belegt den vorletzten Tabellenrang in der Jupiler Pro League und verlor am Wochenende 2:3 gegen Beerschot VA, den derzeitigen Tabellenletzten.

Der Österreicher war seit Oktober 2021 im Verein als Co-Trainer tätig, ehe er im September 2022 das Cheftrainer-Amt übernahm. Der deutsche U-Nationalspieler Paris Brunner könnte aus der Trennung nun Profit schlagen. Seit Sommer ist der U17-Weltmeister an Cercle Brügge verliehen, erhielt unter Muslic jedoch kaum Einsatzzeit. Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, wird Jimmy de Wulf (44) als Interimstrainer übernehmen.