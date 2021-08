Opoku vor HSV-Abschied

Aaron Opoku wird den Hamburger SV in Kürze wohl erneut per Leihe verlassen. Nach Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ steht der 22-jährige Flügelspieler vor dem Wechsel in die dritte Liga zum VfL Osnabrück. In den zurückliegenden beiden Jahren verbrachte das Eigengewächs jeweils eine Spielzeit bei Hansa Rostock sowie Jahn Regensburg.

Unter Cheftrainer Tim Walter hat Opoku derzeit keine Perspektive, in den Spieltagskader schaffte es der flinke Außenstürmer diese Saison noch nicht. An den HSV ist der gebürtige Hamburger noch bis 2024 gebunden.