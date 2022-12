Real hat Garnacho auf dem Zettel

Real Madrid hat Interesse an Alejandro Garnacho (18) von Manchester United. Das berichtet das spanische Portal ‚Relevo‘. Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus ergaben bislang kein Ergebnis, was nun Real auf den Plan ruft.

Garnacho kommt in acht Pflichtspielen in dieser Saison für United auf zwei Tore sowie zwei Vorlagen. Der Offensivmann ist in Madrid geboren, verbrachte seine Jugend bei Atlético und wurde zuletzt für die argentinische U20-Nationalmannschaft berufen.

