Heidenheim: Müller auf der Tribüne

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Heidenheims Nummer eins Kevin Müller @Maxppp

Beim 1. FC Heidenheim kommt es zu einer Überraschung. Für das Spiel gegen den 1. FC Köln steht Kevin Müller laut ‚Sky‘ nicht im Kader. Der 34-Jährige verlor seinen Posten als Nummer eins bereits vor der Saison an Leihspieler Diant Ramaj (24) und wurde jetzt offenbar auch noch zur Nummer drei degradiert.

Bei einem passenden Angebot darf Müller den Verein sofort verlassen. Seinen Platz als Ersatzmann auf der Bank nimmt Frank Feller ein. Der 22-Jährige ist ein Heidenheimer Eigengewächs und steht seit 2023 im Profikader. In der vergangenen Saison vertrat er zwei Mal Müller im Tor.

veröffentlicht am
