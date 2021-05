Franzosen berichten: Frankfurt schnappt sich nächstes Talent

Christopher Wooh von der AS Nancy-Lorraine steht laut französischen Medien vor einem Transfer zu Eintracht Frankfurt. Wie das Onlineportal ‚Le10Sport‘ berichtet, ist der Wechsel des 19-Jährigen an den Main bereits so gut wie sicher.

Wooh spielt seit der aktuellen Saison in der ersten Mannschaft des französischen Zweitligisten. Zuletzt überzeugte der Innenverteidiger mit zwei Treffern nach Eckbällen gegen den SC Amiens. Der Franzose wäre für die SGE ablösefrei zu haben, da sein Vertrag in Nancy am Saisonende ausläuft.