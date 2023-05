Werder: Füllkrug spricht über seine Zukunft

Mittelstürmer Niclas Füllkrug vom SV Werder Bremen steht bei den Hanseaten vor einer ungewissen Zukunft vor sich und dürfte die Bremer im Sommer gegen eine Ablösesumme um die 20 Millionen Euro verlassen. Im Anschluss an sein vielleicht letztes Spiel für Werder nahm der 30-jährige Nationalspieler am gestrigen Samstag Stellung: „Ich haben mir wenig Gedanken gemacht. Es wird in den nächsten Wochen Gespräche geben, die dann auch ein bisschen richtungsweisend sein werden.“

Für den Rechtsfuß ist klar: „Wenn man auch deutscher Nationalspieler ist, dann möchte man sich auch in der Liga besser positionieren. Man muss sich entscheiden, in welche Richtung man gehen will. Möchte man jetzt den nächsten Schritt gehen oder möchte man die finanzielle Situation verbessern? Da muss sich Werder klar positionieren und dementsprechend eine Entscheidung treffen. Aber das ist unabhängig von meiner Personalie.“ Letztendlich dürfe man trotz des finanziellen Aspekts aber auch nicht vergessen, dass sich Füllkrug „bei Werder Bremen auch sehr wohl“ fühle.

