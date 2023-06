Fortuna: Tanaka auf dem Sprung

Bei Fortuna Düsseldorf bahnt sich eine Trennung von Ao Tanaka an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will der 24-Jährige die Rheinländer verlassen. Manager Klaus Allofs bestätigt gegenüber der Boulevardzeitung: „Ao kam schon vor einigen Wochen auf uns zu und teilte uns mit, dass er den Verein verlassen möchte.“

Und weiter: „Er möchte in einer ersten Liga spielen, das muss aber nicht unbedingt in Deutschland sein.“ Der 19-fache japanische Nationalspieler war erst vergangenen Sommer aus Japan zur Fortuna gewechselt. Dem Vernehmen nach ist in dem bis 2025 datierten Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro verankert. Der ‚Bild‘ zufolge lassen die Düsseldorfer den zentralen Mittelfeldspieler aber auch für eine geringere Summe ziehen.

