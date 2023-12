Gündogan denkt an Trainerkarriere

Ilkay Gündogan will nach dem Ende seiner Laufbahn als aktiver Fußballer eine Karriere als Trainer starten. „Das ist der logischste Weg und etwas, das ich so weit wie möglich erkunden werde. Ich denke, es wäre ein Fehler von mir, es nicht zu versuchen, nachdem ich so unglaubliche Trainer kennengelernt habe“, sagt der DFB-Kapitän im Gespräch mit ‚France Football‘. Der 33-Jährige wurde in seiner Karriere unter anderem von Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Pep Guardiola, Joachim Löw und nun beim FC Barcelona von Xavi trainiert.

Bis es bei Gündogan mit der Trainerkarriere losgehen kann, werden noch ein paar Jahre ins Land ziehen. 2025 läuft sein Vertrag bei den Blaugrana aus. Darüber hinaus besitzt der Mittelfeldspieler die Option, sein Arbeitspapier um ein weiteres Jahr zu verlängern. Eine Möglichkeit, die Gündogan klar in Betracht zieht: „Ich bin hungrig und möchte noch lernen. Bei Barça sind wir noch dabei, die Mannschaft zu entwickeln. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber es ist ein tolles Projekt.“