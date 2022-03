Oxford: „Werde nicht meine ganze Karriere hier verbringen“

Reece Oxford (23) will über kurz oder lang wieder für einen englischen Klub auflaufen. „Der nächste Schritt ist, dass ich für England nominiert werde. Dann werden wir sehen, was in Zukunft passiert. Ich komme aus England und möchte nach Hause kommen“, stellt der Abwehrspieler des FC Augsburg gegenüber dem ‚Daily Telegraph‘ klar und führt aus: „Ich werde nicht meine ganze Karriere hier verbringen.“

Oxford steht allerdings noch bis 2025 beim FCA unter Vertrag und fühlt sich in der Fuggerstadt wohl: „Die Stadt ist schön und sie ist perfekt für mich, da ich aus London komme, wo man alles machen kann, jeden Tag. Ich bin hier ganz allein. Als ich in Gladbach war, war ich auch ganz allein dort. Das hat mich als Person reifen lassen.“