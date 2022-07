Bayern verlängert mit Rhein und verleiht ihn

Der FC Bayern bindet Torben Rhein. Wie die Münchner verkünden, hat der 19-jährige Mittelfeldspieler seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2025 verlängert. „Wir freuen uns, dass Torben seinen Vertrag verlängert und sich weitere drei Jahre an den FC Bayern gebunden hat“, so Nachwuchschef Jochen Sauer.

In der kommenden Saison wird Rhein in Österreich spielen. Die Bayern verleihen den deutschen U19-Nationalspieler für ein Jahr an den Erstliga-Aufsteiger SC Austria Lustenau. „Wir wünschen Torben viel Erfolg für die kommende Saison und werden seine Entwicklung in Österreichs höchster Spielklasse sehr genau beobachten“, so Holger Seitz, der als Sportlicher Leiter des FC Bayern Campus tätig ist.

Rhein war 2017 aus der Jugend von Hertha BSC nach München gewechselt. Dort lief er bislang für die Jugendmannschaften sowie für die U23 in der dritten Liga und Regionalliga auf. Zuletzt stand auch ein Abschied des 19-Jährigen zurück in Richtung Berlin im Raum. Das Thema ist nun vom Tisch.