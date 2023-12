Medien: Schwarz übernimmt MLS-Team

Sandro Schwarz wird in Kürze wohl ein Team in der MLS übernehmen. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der ehemalige Trainer von Hertha BSC und dem 1. FSV Mainz 05 bei den New York Red Bulls anheuern wird, die Entscheidung sei bereits gefallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit April ist Schwarz ohne Job. Insgesamt stand der 45-Jährige während seiner Karriere in 383 Spielen als Cheftrainer an der Seitenlinie. Sein Engagement in den Vereinigten Staaten wird nach seiner Zeit bei Dinamo Moskau die zweite Auslandserfahrung für den gebürtigen Mainzer.