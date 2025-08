Rekordablöse für Son

Der Los Angeles FC legt für den bevorstehenden Transfer von Heung-min Son (33) eine Rekordsumme auf den Tisch. ‚ESPN‘ berichtet von einer Ablöse über 22,5 Millionen Euro, die ein Jahr vor Vertragsende an Tottenham Hotspur fließt. Damit wird Emmanuel Latte Lath (26), der vor einem halben Jahr für 21 Millionen zu Atlanta United gewechselt war, als MLS-Rekordeinkauf abgelöst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Son hat sich bereits von allen Beteiligten verabschiedet. Das Abschiedsspiel fand in seiner südkoreanischen Heimat am Sonntag gegen Newcastle United (1:1) statt. Mit einer offiziellen Verkündung ist dem Bericht zufolge frühestens am morgigen Mittwoch zu rechnen.