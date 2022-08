Hoffenheim angelt sich Nsoki

Die TSG Hoffenheim präsentiert mit Stanley Nsoki einen neuen Innenverteidiger. Die Kraichgauer vermelden die von FT bereits angekündigte Verpflichtung des 23-jährigen Franzosen offiziell. Er wechselt vom FC Brügge in die Bundesliga und unterschreibt bei den Kraichgauern einen Vertrag bis 2027.

Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen sagt: „Stanley bringt mit seinem Profil für die Innenverteidigerposition all das mit, was wir gesucht haben. Er ist enorm schnell, verteidigt kompromisslos und verfügt über einen starken linken Fuß. Darüber hinaus ist Stanley mit seinen 23 Jahren noch ein entwicklungsfähiger Spieler, der aber bereits über reichlich Erfahrung auf einem hohen Niveau verfügt.“

Nsoki erklärt: „Als die Anfrage aus Hoffenheim kam, war mir schnell klar, dass ich diesen Schritt gehen will. Die Art, wie bei der TSG Fußball gedacht und gespielt wird, passt hervorragend zu mir und die Bundesliga reizt mich extrem.“

Zwölf Millionen Euro Ablöse

Die TSG greift für Nsokis Dienste tief in die Tasche. Dank des Verkaufs von Nationalspieler David Raum (24) an RB Leipzig ist selbige aktuell aber auch gut gefüllt. Von den eingestrichenen 26 Millionen Euro gehen nun deren zwölf Millionen an Brügge.

Nsoki wurde bei Paris St. Germain ausgebildet, 2019 dann nach Nizza und vor einem Jahr nach Belgien transferiert. Er kann sowohl zentral als auch hinten links spielen und damit die Raum-Position ausfüllen – wenn auch in deutlich defensiverer Weise.