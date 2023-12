Nach Klage: Thiam & Hertha erzielen Einigung

Hertha BSC muss seinen ehemaligen Leiter der Nachwuchsabteilung Pablo Thiam finanziell entschädigen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, endete der Gerichtszoff zwischen der Alten Dame und dem 49-Jährigen in einem Vergleich. Am heutigen Donnerstag haben sich beide Seiten auf eine sofortige Zahlung von 350.000 Euro verständigt. Thiam kommentiert den Ausgang des Prozesses: „Ich bin froh, dass die Sache ein gutes Ende für beide Seiten gefunden hat. Seit 34 Jahren habe ich erstmals freie Tage, die nutze ich für die Familie. Dann werde ich in Ruhe für mich entscheiden, wie es beruflich weitergeht.“

Zum Hintergrund: Der ehemalige Profi wurde im Juni dieses Jahres von den Berlinern freigestellt, wenig später fristlos gekündigt. Thiam ging dagegen vor und erhält nun neben einer Abfindung auch noch die ausstehenden Gehälter und Prämien inklusive Zinsen. Die Hauptstädter kündigten den Guineer aus finanziellen Gründen.