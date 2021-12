Barça: Torres im Medizincheck

Der Wechsel von Ferran Torres zum FC Barcelona rückt immer näher. Nach Informationen von Transfer-Insider Fabrizio Romano absolviert der 21-jährige Offensivspieler am heutigen Montag den Medizincheck bei den Katalanen. Im Anschluss soll der Deal offiziell eingetütet werden.

Barça legt 55 Millionen Euro für Torres auf den Tisch. Die Ablöse wird dem Vernehmen nach in vier Raten abgestottert. Dank einer Bonus-Vereinbarung kann die Summe noch um zehn Millionen Euro steigen. City-Coach Pep Guardiola hatte den bevorstehenden Deal bereits öffentlich angekündigt.

Here’s Ferrán Torres arriving to undergo his official medical tests as new Barcelona player. Club statement coming soon. 👨🏻‍⚕️🇪🇸 #FCB@valenrich @sport 📸⤵️ pic.twitter.com/S3pojtXwAG