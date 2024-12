Sperre: BVB muss auf Groß verzichten

Der DFB hat die Sperre gegen Pascal Groß verkündet. Wie der Verband mitteilt, wird der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund wegen unsportlichen Verhaltens für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Der 33-Jährige wurde beim gestrigen 3:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg aufgrund einer Notbremse gegen Lukas Nmecha des Feldes verwiesen.

Durch die Sperre verpasst Groß das Topspiel gegen Bayer Leverkusen am 10. Januar (20:30 Uhr) sowie die Partie gegen Aufsteiger Holstein Kiel am 14. Januar (18:30 Uhr). Wettbewerbsübergreifend kam der deutsche Nationalspieler in dieser Saison in 23 Pflichtspielen für den BVB zum Einsatz.