Richarlison zaubert Brasilien zum Sieg

Der fünfmalige Weltmeister Brasilien ist mit einem 2:0-Sieg über Serbien ins Turnier gestartet. Für das erste Highlight im Lusail Stadium sorgte in der 13. Minute PSG-Star Neymar, der einen auf den kurzen Pfosten getretenen Eckstoß um ein Haar direkt verwandelt hätte. Die Südamerikaner blieben gegen einen tiefstehenden Gegner das bestimmende Team, ließen vor dem serbischen Tor aber die nötige Präzision vermissen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff eroberte Raphinha den Ball am Sechszehner der Osteuropäer, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Keeper Vanja Milinkovic-Savic. Ein Neymar-Freistoß kurz darauf fand seinen Meister in der serbischen Mauer, einen Abschluss aus elf Metern setzte der 30-Jährige in der 55. Minute neben das Gehäuse. Brasiliens Linksverteidiger Alex Sandro (60.) ließ einen Distanzschuss an den Pfosten folgen.

Richarlison trifft ins Glück

Zwei Minuten später war es dann Richarlison, der die Seleção endlich erlöste. Der Tottenham-Stürmer staubte aus fünf Metern einen von Torwart Milinkovic-Savic abgewehrten Vinicius-Schuss ab. Serbien agierte in der Folge mutiger, wurde dann aber erneut von Richarlison (73.) geschockt: Magisch verwandelte der 25-Jährige per Seitfallzieher aus zwölf Metern zum 2:0.

Weitere Gelegenheiten ließ Brasilien liegen, so hätte Casemiro (81.) per Lattentreffer noch einmal erhöhen können. Im ersten Spiel der Gruppe G hatte am Mittag die Schweiz mit 1:0 gegen Kamerun gewonnen. Am Montag treffen die Eidgenossen auf Brasilien, für die Afrikaner kommt es zum Duell mit Serbien.