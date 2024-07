Navas zum Medizincheck in Monza

Keylor Navas steht vor einem Wechsel in die Serie A. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, wird der 37-Jährige am morgigen Dienstag seinen Medizincheck beim AC Monza absolvieren. Der Serie A-Klub wollte ursprünglich Pierluigi Gollini (29) vom Ligakonkurrenten Atalanta Bergamo als neuen Keeper verpflichten. Der Deal ist trotz vorheriger Einigung am vergangenen Freitag jedoch gescheitert. Nun soll stattdessen Navas kommen.

Der Costa-Ricaner hat Paris St. Germain Ende Juni nach fünf Jahren verlassen und ist seitdem vereinslos. In der abgelaufenen Saison kam der 114-fache Nationalspieler bei PSG zu lediglich vier Einsätzen in der Ligue 1. An ein Karriereende denkt der Routinier nach eigenen Aussagen noch nicht, der Wechsel nach Monza wäre die erste Station in der Serie A für Navas.