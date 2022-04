Nach Topleistung: Zwei Klubs beobachten Eriksen

Christian Eriksen hat mit seiner Glanzleistung beim 4:1-Sieg des FC Brentford über den FC Chelsea Eindruck bei anderen Klubs gemacht. Laut der ‚Daily Mail‘ berichtet, befassen sich Eriksens Ex-Klub Tottenham Hotspur und Manchester United mit dem immer schneller zur alten Topform findenden Mittelfeldspieler. Der Vertrag des 30-jährigen Dänen läuft zum Saisonende aus. Bei Brentford ist man bemüht, Eriksens Vertrag vorzeitig zu verlängern.

In vier Einsätzen gelangen dem Edeltechniker ein Treffer und ein Assist, dazu nimmt der Rechtsfuß großen Einfluss auf die Spielweise der Bees. „Es ist kein Geheimnis, dass ich möchte, dass er nächste Saison weitermacht“, äußerte Coach Thomas Frank am gestrigen Sonntag, „ich bin einfach sehr froh, dass er für uns spielt. Ich weiß, dass Christian Spaß am Fußball hat und es wirklich genießt, zurück zu sein.“ Brentford kann mit einem großen Dänemark-Block (sechs Mitspieler sowie Trainer Frank) punkten, während die Top-Six-Klubs mit der Teilnahme am internationalen Geschäft locken.