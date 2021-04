Bericht: Dortmund erkundigt sich nach Koroma

Dass versierte Spürnase in der Scoutingabteilung von Borussia Dortmund sitzen, hat der BVB ein ums andere Mal bewiesen. Nun haben die Schwarz-Gelben offenbar einen Rohdiamanten in der dritten spanischen Liga ausgegraben.

Sein Name: Alhassan Koroma, ein pfeilschneller junger Angreifer aus Sierra Leone, der bei Real Balompédica Linense kickt, über die Außenbahnen oder im Zentrum agieren kann. Für BVB-Verhältnisse ist der 1,82-Mann mit seinen 20 Jahren fast schon gehobenen Alters, Erstliga-Erfahrung konnte Koroma allerdings noch nicht sammeln.

Womöglich ist ihm das eines Tages in Dortmund vergönnt. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge fragte der BVB bereits bei Balompédica wegen Koroma an – über das Scoutingstadium scheinen die Borussen also schon hinaus zu sein. Der Arbeitsnachweis der Flügelflitzers: 22 Pflichtspiele und vier Tore. Finanzielle Modalitäten kolportiert das spanische Fachblatt bis dato nicht.