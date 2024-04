Bilbao: Dauerbrenner García macht Schluss

Ein langjähriges Gesicht des spanischen Fußballs beendet im Sommer seine Karriere. Wie Athletic Bilbao mitteilt, hängt Raúl García zum Saisonende seine Schuhe an den Nagel. Der 37-jährige Angreifer feierte mit den Basken jüngst den Gewinn der Copa del Rey. In der laufenden Saison blieb der Routinier in insgesamt 18 Kurzeinsätzen ohne Treffer. In der Mitteilung schreibt Bilbao: „Für den Athletic Club ist es eine wahre Ehre, dass ein Fußballer seines enormen Kalibers fast ein Jahrzehnt in unseren Farben verbracht hat.“

García war 2015 für zehn Millionen Euro von Atlético Madrid nach Bilbao gewechselt. Der zweifache spanische Nationalspieler gewann mit Athletic in der Saison 2020/21 den spanischen Superpokal. Im Dress von Atlético wurde García unter anderem spanischer Meister und Europa League-Sieger. Zudem steht der Rechtsfuß mit 602 Einsätzen auf Platz drei in der ewigen Liste der La Liga-Rekordspieler.