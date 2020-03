Real Madrid: Schlechte Karten für Vinícius

Vinícius Júnior (19) ist ein heißer Kandidat für einen Abschied von Real Madrid im Sommer. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ schlussfolgert, dürfte der Brasilianer wegen der aktuellen Corona-Pause in dieser Saison kaum noch die Möglichkeit bekommen, sich für einen Verbleib zu empfehlen.

Zur Erklärung: Sollten die Wettbewerbe in einigen Wochen fortgesetzt werden, kehren Eden Hazard (29) und Marco Asensio (24) nach ihren Verletzungen in den Kader der Königlichen zurück. Für den jungen Vinícius wird es dann schwierig, Spielzeit zu erhalten. Schon in den Vergangenheit bemühten sich zahlreiche Klubs um eine Leihe des Youngsters.