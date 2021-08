Schalke: Mascarell-Interessent springt ab

Schalke 04 tut sich nach wie vor schwer, einen zahlungswilligen Abnehmer für Omar Mascarell (28) zu finden. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ hat Lokomotiv Moskau inzwischen abgewunken. Der russische Klub richte seinen Fokus seit der Einstellung von Ralf Rangnick eher auf jüngere Spieler.

Derweil könnte sich in der Personalie Rabbi Matondo (20) so langsam eine Lösung abzeichnen. Die ‚Bild‘ verweist auf belgische Klubs, die Interesse an dem Flügelflitzer signalisieren. Eine erneute Leihe steht im Raum.