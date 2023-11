Sonderregel: Holt Barça Ersatz für Gavi?

Der Schock beim FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft saß am Sonntagabend gleichermaßen tief. Heute folgte die bittere Bestätigung: Kreuzbandriss und Verletzung des Außenmeniskus – die Saison und wahrscheinlich auch die EM 2024 muss Gavi abhaken.

In Barcelona stellt sich nun die Frage, wie das Ausnahmetalent, der Golden Boy-Gewinner des Vorjahres, ersetzt werden soll. Bei 14 von 17 Saisonspielen vertraute Trainer Xavi dem 19-jährigen Mittelfeldspieler in der Startelf, zweimal fehlte Gavi gesperrt.

Neue Regelung

Die Sonderregel, einen vertragslosen oder in Spanien spielenden Profi aufgrund einer schwerwiegenden Langzeitverletzung (mindestens vier Monate) inmitten der Saison zu verpflichten, wurde abgeschafft – Anfang 2020 hatte sich Barça diese noch zunutze gemacht, um Stürmer Martin Braithwaite an Bord zu holen.

Die Katalanen müssen also bis zur Öffnung des Transferfensters im Januar warten, dürfen laut Regelwerk des spanischen Verbands RFEF aber die von der Liga gesetzte Gehaltsobergrenze überschreiten, sofern der Neuzugang maximal 80 Prozent dessen einstreicht, was Gavi an Gehalt kassiert. 3,5 Millionen Euro fließen jährlich auf das Konto des 27-fachen Nationalspielers.

Außerdem dürfte der Gavi-Ersatz in diesem Fall nur bis Saisonende unterschreiben, eine Leihe wäre also ein denkbares Szenario. Den Markt sondieren die Verantwortlichen des FC Barcelona bereits.