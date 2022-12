Hoffenheim: Dolberg kommt im Januar

André Breitenreiter darf sich zum Jahresstart über Offensiv-Verstärkung freuen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind die Bemühungen um Kasper Dolberg „weit gediehen“. Der Leihvertrag zwischen dem OGC Nizza und dem FC Sevilla soll zeitnah aufgelöst und bei der TSG Hoffenheim fortgesetzt werden. Der Bundesligist soll sich zudem eine Kaufoption für den dänischen WM-Fahrer sichern.

Zuerst berichtete der italienische Transferinsider Gianluca Di Marzio vergangene Woche über den sich anbahnenden Tausch des Leiharbeitgebers. In Nizza steht Dolberg noch bis 2024 unter Vertrag. Endgültig durchsetzen konnte sich der 25-jährige Mittelstürmer aber weder an der Côte d‘Azur noch in Sevilla.

