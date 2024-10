Nach Gipfeltreffen: Real trifft Abwehr-Entscheidung

Real Madrid wird im Wintertransferfenster aller Voraussicht nach auf die Verletzungssorgen in der Abwehr reagieren. Wie die ‚Marca‘ berichtet, fand in der vergangenen Woche ein Gipfeltreffen mit Trainer Carlo Ancelotti, Generaldirektor José Angel Sánchez und Sportdirektor Santiago Solari statt, in dem die Entscheidung fiel, dass eine Neuverpflichtung in der Abwehr „angemessen“ sei. Dieser Beschluss wird nun an Präsident Florentino Pérez weitergeleitet, der das Heft des Handelns in der Hand hält.

Éder Militao (Muskelverletzung), David Alaba (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Dani Carvajal (Kreuzbandriss) stehen den Königlichen aktuell verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Der Champions League-Sieger plant Berichten zufolge sowohl die Verpflichtung eines linksfüßigen Innenverteidigers als auch eines Rechtsverteidigers. Als Kandidaten wurden bislang unter anderem Jeremie Frimpong (23/Bayer Leverkusen), Castello Lukeba (21/RB Leipzig) und Trent Alexander-Arnold (26/FC Liverpool) gehandelt.