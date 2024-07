Wilder Philogene-Poker vor dem Abschluss

Der englische U21-Nationalspieler Jaden Philogene wird in Kürze einen Fünfjahresvertrag bei Aston Villa unterschreiben. Laut Fabrizio Romano steht nur noch der Medizincheck im Weg, der am morgigen Montag stattfinden soll. Villa zahlt für den Außenstürmer 15 Millionen Euro an Zweitligist Hull City.

Zuvor stand bereits Ipswich Town unmittelbar vor einer Philogene-Verpflichtung, nachdem der Aufsteiger sogar den ebenfalls interessierten FC Barcelona hinter sich gelassen hatte. Aston Villa macht aber von einem Vorkaufsrecht Gebrauch – Philogene hatte der Klub aus Birmingham erst im vergangenen Sommer für sechs Millionen Euro an Hull City verkauft, nun kommt es zur Rückkehr.