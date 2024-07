St. Pauli baggert an Benfica-Stürmer

Der FC St. Pauli hat einen Angreifer von Benfica Lissabon als Verstärkung im Blick. Laut der ‚Record‘ befassen sich die Hamburger mit Casper Tengstedt. St. Pauli befindet sich dem Bericht zufolge in der Frühphase der Verhandlungen über eine Leihe mitsamt Kaufoption für den 24-jährigen Dänen. Bei Benfica ist Tengstedt größtenteils nur Ersatz. Kein einziges seiner 31 Pflichtspiele (vier Treffer, sieben Assists) bestritt er in der vergangenen Saison über die vollen 90 Minuten. Entsprechend ist der flexibel einsetzbare Rechtsfuß offen für einen Tapetenwechsel.

Trotz seiner Reservistenrolle ist der Preis für Tengstedt happig. Espanyol Barcelona konkurriert der ‚Record‘ zufolge mit St. Pauli und stellt eine Ablöse von sieben Millionen Euro plus drei Millionen Euro an Bonuszahlungen in Aussicht. Wie hoch der Bundesligist seine Kaufoption im Vergleich dazu ansetzt, lässt der Bericht offen. Doch aufgrund der konkreten Offerte aus Katalonien wird Espanyol derzeit als klarer Favorit betrachtet. Zumal das Angebot Benficas Kaufpreis von sieben Millionen Euro aus dem Frühjahr 2023 abdecken würde.