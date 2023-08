Bericht: Bayer bot für Sporting-Star

Bayer Leverkusen hat sich offenbar um Pedro Gonçalves von Sporting Lissabon bemüht. Laut der portugiesischen Sportzeitung ‚Record‘ bot die Werkself in der vergangenen Woche 30 Millionen Euro für den 25-jährigen Offensivspieler. Ohne Erfolg: Sporting will den Rechtsfuß nicht verkaufen, Gonçalves selbst will bleiben, so der Bericht.

Anstelle eines Transfers wird es beim teaminternen Topscorer der vergangenen Saison wohl auf eine Verlängerung hinauslaufen. Bald werde Gonçalves seinen ohnehin bis 2026 datierten Vertrag ausdehnen, berichtet die ‚Record‘. Bayer muss sich also offenbar anderweitig nach Verstärkungen umschauen.