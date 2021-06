Heute fix: Knoll von Pauli zu Hansa

Marvin Knoll zieht es vom FC St. Pauli zu Hansa Rostock. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Defensivspieler noch am heutigen Mittwoch einen Vertrag beim Zweitliga-Aufsteiger unterzeichnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Knolls Arbeitspapier bei Pauli läuft noch bis 2022, eine Zukunft am Millerntor hat der Linksfuß aber schon seit geraumer Zeit nicht mehr. In der abgelaufenen Saison absolvierte er nur 14 Ligapartien, lediglich eine davon in der Rückrunde.