Doch nicht Juve: Anderson findet neuen Klub

Im Werben um Felipe Anderson kommt es zu einer überraschenden Wende. Der amtierende brasilianische Meister Palmeiras verkündete am gestrigen Montagabend die Verpflichtung des Flügelspielers offiziell. In seinem Heimatland unterschreibt der 31-Jährige einen ab dem Sommer gültigen Dreijahreskontrakt. Weil sein Arbeitspapier bei Lazio Rom in wenigen Monaten ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Via Instagram hatte Anderson zuvor angekündiget, dass er Lazio im Anschluss an die Saison verlassen werde, weil sich beide Parteien nicht auf eine Verlängerung einigen konnten. Derweil stand eigentlich ein Wechsel innerhalb der Serie A kurz bevor. Ein Engagement bei Juventus Turin scheiterete aber offensichtlich. Nach über zehn Jahren in Europa wechselt der zweifache Nationalspieler zurück nach Südamerika.