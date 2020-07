Marseille verpflichtet Balerdi

Der Wechsel von Leonardo Balerdi von Borussia Dortmund zu Olympique Marseille ist in trockenen Tüchern. Wie der französische Erstligist offiziell verkündet, unterzeichnet der Innenverteidiger einen bis 2021 datierten Leihvertrag. Im Anschluss daran besitzt OM eine Kaufoption in Höhe von 14 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

BVB-Sportdirektor Michael Zorc sagt: „Leonardo Balerdi ist mit dem Wechselwunsch auf uns zugekommen. Er erhofft sich in Marseille mehr Spielpraxis. Wir bedanken uns für sein Engagement und wünschen ihm für seine Zukunft den größtmöglichen Erfolg.“

Balerdi, der in der abgelaufenen Spielzeit achtmal für den BVB auf dem Platz stand, konnte sich bei den Schwarz-Gelben nicht durchsetzen. In Marseille, das die abgebrochene Ligue 1-Saison auf dem zweiten Platz beendete, will er nun regelmäßiger zum Einsatz kommen.