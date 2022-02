Gala verpflichtet Pulgar und Kaya

Erick Pulgar wird bis zum Sommer am Goldenen Horn auflaufen. Wie Galatasaray bereits in der gestrigen Nacht offiziell bestätigte, wird der Chilene vom AC Florenz ausgeliehen. In der Toskana steht der 28-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag. Pulgar hat beim italienischen Erstligisten einen schweren Stand. In der laufenden Saison kommt der defensive Mittelfeldspieler auf überschaubare 440 Pflichtspielminuten verteilt auf acht Einsätze.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gleichzeitig gab Gala auch die Verpflichtung von Semih Kaya von Ligakonkurrent Yeni Malatyaspor bekannt. Wie lange sich der Innenverteidiger bindet, verrät der türkische Rekordmeister nicht. In der laufenden Saison sammelte der 30-jährige Türke beim Süper Lig-Schlusslicht 22 Pflichtspieleinsätze.