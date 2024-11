80 Millionen: Bedient sich Villa bei Sporting?

Aston Villa zeigt Interesse an Pedro Gonçalves von Sporting Lissabon. Laut der portugiesischen ‚A Bola‘ möchten die Engländer im Wintertransferfenster einen Versuch unternehmen, den 26-Jährigen nach Birmingham zu locken. Bereits gegen Ende der vergangenen Saison erkundete sich Villa bei Sporting über den Preis des Offensivspielers, die offerierten 40 Millionen Euro reichten allerdings nicht aus.

Nun sei der Premier-League-Klub bereit, mehr Geld auf den Tisch zu legen. Die Ausstiegsklausel des Portugiesen beläuft sich auf 80 Millionen Euro. Bei Sporting bekleidet Gonçalves meist die linke Halbraumposition in der offensiven Dreierreihe. In dieser Saison stand er in elf Spielen auf dem Platz und konnte dabei fünf Tore und sechs Vorlagen verzeichnen.