Top-Torjäger: Unions Hollerbach zum Ligarivalen?

Insbesondere in der Offensive drückt bei Union Berlin in der laufenden Saison der Schuh. Einziger Lichtblick: Benedict Hollerbach, der in der Liga mit Abstand der beste Torschütze an der Alten Försterei ist (acht Treffer).

Die guten Darbietungen des Angreifers wecken wenig verwunderlich Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. ‚Sky‘ berichtet, dass Hollerbach sehr genau von Borussia Mönchengladbach unter die Lupe genommen wird. Der 23-Jährige befinde sich sogar auf der Liste potenzieller Sommer-Einkäufe.

Die Fohlen sollen darüber hinaus „detaillierte Informationen“ über Hollerbach eingeholt haben. All zu konkret ist die Spur aber noch nicht. Möglich, dass die Gladbacher, die aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz rangieren, den früheren deutschen U18-Nationalspieler sogar mit dem internationalen Geschäft locken könnten.