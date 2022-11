Ex-Bayer Vogel übernimmt in Basel

Heiko Vogel hat einen neuen Job gefunden. Beim FC Basel übernimmt der 47-Jährige die Rolle des Sportdirektors. Das bestätigt der Schweizer Erstligist offiziell. Sein Amt wird er zum Jahreswechsel antreten. Zur Vertragslänge macht der Klub keine Angaben.

Für Vogel ist es bereits das zweite Engagement in Basel. Zwischen 2009 und 2012 war der 47-Jährige zunächst als Co-, dann als Interims- und später als Cheftrainer tätig. Die längste Zeit seiner Funktionärskarriere verbrachte er jedoch in Deutschland. Zwischen 2013 und 2017 war er in verschiedenen Positionen für den FC Bayern tätig, bis zum vergangenen Sommer war er Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.