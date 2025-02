Keine Transfers für den Titel: Arteta enttäuscht

Der FC Arsenal muss seinen Angriff auf den FC Liverpool ohne Neuzugänge vornehmen. Die Gunners haben zwar versucht, Transfers zu tätigen, sind letztlich aber gescheitert. „Wir haben es nicht geschafft und sind dementsprechend enttäuscht. Uns war aber bewusst, dass wir nur bestimmte Spieler verpflichten wollen. Jetzt müssen wir mehr Spieler aus der Jugend einsetzen und schauen, dass alle fit bleiben“, so Trainer Mikel Arteta bei ‚Sky Sports.‘

Unter der Anzeige geht's weiter

Besonders Kai Havertz (25), den einzigen wirklichen Mittelstürmer im Kader der Nordlondoner, stellt Arteta in den Fokus: „Er hat viel gespielt, seine Robustheit und seine Verfügbarkeit sind unglaublich. Er fühlt sich besser, wenn er alle drei Tage spielt. Wenn du gut spielst und Tore schießt, hilft das.“. Havertz ist für die Gunners unersetzlich, kommt schon jetzt auf 33 Spiele in dieser Saison, in denen er 15 Tore schoss und fünf weitere vorbereitete.