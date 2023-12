Osimhen ist Afrikas Fußballer des Jahres

Victor Osimhen hat den Titel als Afrikas Fußballer des Jahres eingeheimst. Das hat der Kontinentalverband CAF bekanntgegeben. Der Angreifer der SCC Neapel setzt sich damit gegen Mohamed Salah (FC Liverpool) und Achraf Hakimi (Paris St. Germain) durch. Aus der Bundesliga waren Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) und Serhou Guirassy (VfB Stuttgart) dabei. Im Vorjahr hatte die Trophäe Sadio Mané gewonnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Osimhen ist es das erste Mal, dass er die Wahl gewinnt. Mit Neapel gewann der Nigerianer den ersten Scudetto seit 32 Jahren. Dabei war der 24-Jährige in 32 Ligaspielen an 31 Treffern direkt beteiligt (26 Tore, fünf Assists). In der Champions League war nach dem Viertelfinale Schluss, doch auch dort konnte der Angreifer in sechs Spielen fünf Treffer erzielen.