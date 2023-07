Llorente bleibt in Rom

Diego Llorente bleibt der AS Rom erhalten. Wie die Giallorossi bekanntgeben, wird der spanische Innenverteidiger von Leeds United auch die kommende Saison auf Leihbasis für den Klub auflaufen. Ende Juni wurde berichtet, dass auch eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro Teil des Deals sein soll.

Llorente, der vertraglich bis 2026 an die Whites gebunden ist, verbrachte bereits die vergangenen Rückrunde bei dem Verein um Trainer José Mourinho. Verletzungsbedingt stand der 29-Jährige für die Italiener allerdings nur zwölfmal auf dem Platz. „Obwohl Diego erst während der laufenden Saison zu uns kam, hat er sich in kürzester Zeit perfekt in unsere Kabine integriert und auf dem Platz die Erwartungen, die wir in ihn gesetzt haben, bestätigt“, kommentiert Tiago Pinto, Sportdirektor der Römer, den Deal.

