Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Der deutsche Rekordmeister hat ‚Eurosport‘ zufolge die Fühler nach Jérémy Doku vom RSC Anderlecht ausgestreckt. Der 19-Jährige machte unter anderem mit starken Leistungen für die belgische Nationalmannschaft während der Europameisterschaft auf sich aufmerksam.

RB Leipzig

RB hat offenbar eine preiswertere Alternative für Maxence Lacroix (21) vom VfL Wolfsburg im Blick. Wie der ‚SWR‘ berichtet, bekunden die Sachsen Interesse an Nico Schlotterbeck (21). 15 Millionen Euro soll der SC Freiburg für den Innenverteidiger aufrufen, der in der vergangenen Saison leihweise für Union Berlin spielte.

Borussia Dortmund

Dortmund hat offenbar Marcel Sabitzer von Liga-Konkurrent RB Leipzig ins Visier genommen. Das berichtet die ‚Sport Bild‘. Der 27-Jährige sucht nach einer neuen sportlichen Herausforderung und ist dem Bericht zufolge für rund 20 Millionen Euro zu haben.

VfL Wolfsburg

Am wechselwilligen Wout Weghorst (28) zeigt bislang kein Klub konkretes Interesse. Das versichert VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer gegenüber der ‚Sport Bild‘: „Es gab und gibt keine Anfrage eines anderen Vereins für Wout, deshalb gehen wir fest davon aus, dass er nächste Saison bei uns spielt. Und er weiß genau, was er an uns hat.“

Eintracht Frankfurt

Die Frankfurter stehen laut dänischen Medienberichten vor der Verpflichtung von Jesper Lindström (21). Bei der SGE könnte der offensive Mittelfeldspieler von Bröndby IF in die Fußstapfen von Daichi Kamada (24) treten, der von mehreren europäischen Topklubs umworben wird.

Bayer Leverkusen

Leverkusen reiht sich in die potenziellen Interessenten um Josh Sargent (21) von Werder Bremen ein. Gegenüber der ‚Deichstube‘ sagt Bayer-Chefscout Tim Steidten, der im Trainingslager von Werder anwesend war: „Josh ist natürlich ein interessanter Spieler, aber mehr möchte und kann ich dazu nicht sagen.“

Union Berlin

Rund um den Berliner Klub tauchte in dieser Woche eine kuriose Anekdote auf: Harry Kane war im Jahr 2012 laut dem damaligen Union-Manager Nico Schäfer ein ernsthafter Kandidat bei den Hauptstädtern. Dieser verrät im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘: „Er war noch jung, ein Talent. Wir sprachen mit seinem Klub (Tottenham Hotspur, Anm. d. Red.), telefonierten mehrmals mit seinem Agenten. Kane sollte zusammen mit Simon Terodde den Sturm in der zweiten Liga bilden.“

Borussia Mönchengladbach

Die Gladbacher können weiterhin auf Eigengewächs Conor Noß setzen. Wie die Fohlen am Mittwoch offiziell bekanntgaben, verlängerte der 20-jährige Angreifer seinen Vertrag bis 2024.

Borussia hat Conor Noß um drei weitere Jahre an sich gebunden. Das 20 Jahre alte Eigengewächs spielt bereits seit seinem achten Lebensjahr für die Fohlen. #dieFohlen https://t.co/dVb7FvP2bd — Borussia (@borussia) July 7, 2021

VfB Stuttgart

Der VfB hat Pablo Maffeo erneut nach Spanien verliehen. Nach der Station beim SD Huesca wechselt der 23-Jährige für ein Jahr auf Leihbasis zu La Liga-Aufsteiger RCD Mallorca. Im Falle des Klassenerhalts greift eine Kaufpflicht für den Rechtsverteidiger.

Pablo #Maffeo wechselt mit sofortiger Wirkung vom #VfB zu @RCD_Mallorca. Beide Clubs verständigten sich auf ein Leihgeschäft für die Saison 21/22. Mehr Infos https://t.co/zXrvWtKSaS — VfB Stuttgart (@VfB) July 7, 2021

SC Freiburg

Die Breisgauer sehen in Fabian Nürnberger (21) vom 1. FC Nürnberg weiterhin eine mögliche Verstärkung für das Mittelfeld. Wie der gebürtige Hamburger dem ‚kicker‘ verrät, befinden sich der Spieler und die Breisgauer weiterhin in Kontakt, den der Club-Spieler aktuell als „lose“ bezeichnet.

TSG Hoffenheim

Florian Grillitsch (25) könnte die TSG in diesem Sommer in Richtung Italien verlassen. Laut der ‚Gazzetta Dello Sport‘ hat die SSC Neapel Kontakt mit dem Österreicher aufgenommen. Einen Knackpunkt stellt dem Vernehmen nach die Ablöseforderung der Hoffenheimer in Höhe von 15 Millionen Euro dar, die Italiener bieten nur etwa zehn Millionen für den Defensivspieler. Auch ein ablösefreier Abgang im Sommer 2022 ist nach ‚kicker‘-Informationen nicht ausgeschlossen.

FSV Mainz 05

Die 05er präsentierten sich in dieser Woche äußerst aktiv auf dem Transfermarkt. Nachdem zunächst Offensivspieler Dong-Won Ji (30) an den FC Seoul abgegeben sowie der Vertrag mit Alexander Hack (27) bis 2024 verlängert wurde, kamen zwei weitere Neuzugänge. Der Ex-Kieler Jae-Sung Lee (28) wechselt ablösefrei an den Bruchweg, für den Schweizer EM-Fahrer Silvan Widmer (28) fließen dem Vernehmen nach 2,5 Millionen Euro an den FC Basel. Beide Akteure erhalten ein Arbeitspapier bis 2024.

Von der EM an den Bruchweg! 🇨🇭😍 Silvan Widmer wechselt vom FC Basel zu #Mainz05. Schön, dass du da bist, Silvan. 🎉🙌 Alle Infos: https://t.co/DesefSQk8l pic.twitter.com/Ov3jyvc8Hz — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) July 9, 2021

FC Augsburg

Dem FC Augsburg ist am gestrigen Donnerstag ein echter Transfer-Coup gelungen. U21-Europameister Niklas Dorsch kommt vom KAA Gent in die Fuggerstadt und zieht künftig die Fäden im FCA-Mittelfeld. Der 23-Jährige unterschreibt bei den Schwaben ein Arbeitspapier bis 2026.

Hertha BSC

Die Berliner stehen nach ‚kicker‘-Informationen kurz vor der Verlängerung mit ihrem langjährigen Rechtsverteidiger Peter Pekarik (34). Der offiziell vereinslose Slowake soll einen neuen Kontrakt bis 2022 erhalten und würde damit in seine zehnte Saison für die Herthaner gehen. Derweil steht Omar Alderete (24) schon wieder vor dem Absprung, wenn auch vorerst nur leihweise. Journalist César Luis Merlo von ‚TyC Sports‘ berichtet von einer mündlichen Einigung zwischen der Alten Dame und dem FC Valencia.

Arminia Bielefeld

Die Arminia könnte Oscar Linner für mehr Spielpraxis verleihen. Laut der schwedischen Zeitung ‚Sportbladet‘ zeigt ein Topklub aus Norwegen Interesse an einer Leihe des DSC-Ersatztorhüters. Nach FT-Information steht der 24-Jährige auch bei einem niederländischen Erstligisten auf der Wunschliste.

1. FC Köln

Ein Urgestein verlässt den 1. FC Köln endgültig. Der Vertrag von Marcel Risse (31) bei den Geißböcken wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der Flügelspieler schließt sich Viktoria Köln an, wo er bereits in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis spielte. Mit Ismail Jakobs könnte noch ein weiteres Eigengewächs den FC verlassen. Laut der ‚Sport Bild’ liebäugelt der 21-Jährige mit einem Wechsel zur AS Monaco, bei der er ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen Euro einstreichen würde.

🙌 Sieben Jahre spielte Marcel Risse für den #effzeh, in der vergangenen Saison war Cello an Viktoria Köln ausgeliehen. Jetzt hat der Publikumsliebling seinen Vertrag beim FC aufgelöst. Hier kommt sein Abschiedsinterview 👇https://t.co/JT5V5dz0wG — 1. FC Köln (@fckoeln) July 8, 2021

VfL Bochum

Neuzugang Eduard Löwen (24) wird den VfL Bochum in den kommenden Wochen schon wieder verlassen. Der Leihspieler von Hertha BSC zählt zum Olympia-Aufgebot und wird durch seine Reise nach Tokio einen Teil der Vorbereitung beim Bundesliga-Aufsteiger verpassen.

Greuther Fürth

Das Kleeblatt hat sich für seine zweite Bundesliga-Saison mit dem Stürmer eines künftigen Ligakonkurrenten verstärkt. Jessic Ngankam (20) wird für die kommende Spielzeit von Hertha BSC ausgeliehen. Der Aufsteiger verfügt zudem über eine Kaufoption.