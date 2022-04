Forsberg will in Leipzig bleiben

Einstige Wechselgedanken spielen in Emil Forsbergs Zukunftsplanung keine Rolle mehr. „Ich habe noch drei Jahre Vertrag und ich sehe mich nicht woanders. Wir wollen was Großes gewinnen hier. Ich war fast bei der ganzen Reise dabei, da muss ich natürlich bleiben“, äußerte sich der Offensivspieler von RB Leipzig am Donnerstag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Forsberg verlängerte vor knapp einem Jahr bis 2025 bei den Sachsen. Am Mittwoch beförderte der 30-jährige Schwede seinen Klub per Last-Minute-Treffer gegen Union Berlin (2:1) ins DFB-Pokalfinale. Forsberg winkt mit Leipzig der erste Vereinstitel.